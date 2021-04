Recomendado para você : BBB21: Participantes irão se reencontrar dentro da casa após grande final

Os participantes terão a oportunidade de se reunir novamente após o BBB21! O anúncio do reencontro dos brothers e sisters foi feito nesta quinta-feira, 29, pela Globo.

A grande final desta edição acontece no dia 4 de maio, mas os fãs terão a chance de rever o elenco no 'BBB Dia 101', um especial que irá ao ar no dia 8 do mesmo mês.

Esta será a primeira vez, na história do reality show, que os ex-BBBs se reencontrarão dentro da casa do programa para celebrar a edição.