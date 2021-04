Recomendado para você : Victoria Beckham reage após Bieber enviar Crocs: "Prefiro morrer"

Victoria Beckham foi surpreendida após receber um par de calçado polêmico de Justin Bieber. Nessa terça-feira, 27, Victoria mostrou nos Stories que ganhou um Crocs de Bieber.

"Muitas pessoas têm me perguntado o que eu planejo usar após o lockdown", escreveu a ex-Spice Girls. "O que a gente acha dessa sugestão de @justinbieber?"

A designer então mostrou o par de sapato lilás com vários charms da coleção da marca de Justin, Drew House, em parceria com a Crocs. "Ok, Justin foi tão gentil em me mandar esses Crocs. Nunca usei um par de Crocs. Isso me fez rir, quero dizer, é a intenção que conta. Muito obrigada".

Vic também postou uma enquete para os fãs perguntando: "Eu vou usar o Crocs lilás?!", afirmando que mal pode esperar para ver o resultado.