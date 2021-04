Recomendado para você : Giovanna Ewbank revela se tem amizade com ex-namoradas de Gagliasso

Giovanna Ewbank respondeu pergunta de fã sobre as ex-namoradas de seu marido, Bruno Gagliasso. Em vídeo de seu canal no YouTube, Gio revelou se tem amizade com algumas das famosas que Bruno já se relacionou.

"Tenho! Tenho amizade com a Vivi Sarahyba, que é uma ex do Bruno que eu adoro. Acho ela muito gente boa, muito legal, uma família super legal, tô sempre em contato. Não somos melhores amigas, as nossas vidas não se encontram tanto", revelou.

"Tem algumas ex-namoradas do Bruno que eu sigo no Instagram, que eu admiro, que eu gosto. A Thaís Fersoza também é ex do Bruno", ressaltou.