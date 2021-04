Felipe Neto é criticado por cantores sertanejos após cobrar posicionamento político

Após a repercussão e críticas dos cantores, Felipe deu sua resposta diretamente a Zé Felipe e aos seus seguidores nas redes sociais.

"Ao rapaz do sertanejo com a máscara no queixo me xingando: Eu não critiquei fazer live com bebida, eu critiquei o silêncio sobre o atual governo fascista. E não existe disputa de quem faz mais caridade. Faça sua doação sem fazer biscoito, ela é o mínimo", mandou ele, que também escreveu na rede social: "Pra galera perguntando ‘quem é esse cara?', Larga a cloroquina e procura na revista Time".