Arthur faz mistério sobre conversa com Carla: "Sem spoilers"

Após rever suas atitudes com Carla no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, o ex-brother afirmou que fora da casa eles se dariam bem.

"E o nosso relacionamento, estava falando hoje mais cedo com minha mãe, acho que aqui fora a gente ia se dar muito bem pelo fato de levar as coisas na brincadeira. Às vezes um faz uma birrinha, uma pirraça, aí o outro ia atrás. Assim como eu fui também. Eu sou romântico sim, que manda flores, toca um violãozinho. Talvez ali eu não tenha mostrado minha melhor versão. Foi zero maldade, minha consciência está bem tranquila. Poderia sim ter dado o meu melhor com a Carla, porque ela é uma pessoa incrível e merece tudo de bom", admitiu.