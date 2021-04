Lucas Penteado desiste de encontrar Karol Conká em documentário

"Desculpa pelo que eu fiz com o seu filho. Andreia me perdoe, eu peço que me perdoe. Eu poderia ser a pessoa que podia ter dado um ombro, um amparo pro Lucas porque eu também sou mãe e tá doendo muito. Eu acredito que a dor que eu causei no Lucas e na família dele tenha sido maior que a que estou sentindo agora, mas a minha tá muito grande, minha dor doí muito, é a dor do remorso, do arrependimento, da culpa", finalizou.

Em outros episódios as questões de Karol com Arcrebiano e Carla Diaz também foram abordadas, mas os dois se recusaram a participar do documentário.