Elliot Page vai às lágrimas ao relembrar melhor parte de sua transição

Elliot Page concedeu uma emocionante entrevista à Oprah Winfrey sobre a sua transição de gênero. Elliot, que se assumiu homem transexual em dezembro do ano passado, se lembrou do momento mais feliz de sua vida desde a revelação.

O ator de 34 anos, conhecido por seus papeis no filme Juno e na série The Umbrella Academy, falou sobre a experiência em sua primeira entrevista para a TV desde a transição. O bate-papo foi filmado para a série The Oprah Conversation, do streaming da Apple.

Questionado sobre qual parte de sua transição lhe trouxe mais alegria, Elliot disse: "Saindo do chuveiro, com a toalha na cintura, e você se olhando no espelho, tipo ‘Aí estou eu'. E eu não estou tendo o momento em que estou em pânico".

Em março, três meses depois de se assumir nas redes sociais, o astro revelou à TIME que havia se submetido a uma mastectomia.

"É ser capaz de tocar meu peito e me sentir confortável em meu corpo pela, provavelmente, primeira vez", explicou Elliot à Oprah, com lágrimas nos olhos. "Lágrimas de alegria".