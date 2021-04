Recomendado para você : Anya Taylor-Joy não descarta 2ª temporada de O Gambito da Rainha

Será que Anya Taylor-Joy, estrela de O Gambito da Rainha, um dia voltará a interpretar a prodígio do xadrez Beth Harmon? Em entrevista à revista Elle, Anya revelou que não descarta uma segunda temporada da série.

"Seria bobo da minha parte dizer, 'Nunca vai existir uma segunda temporada'. Aí então eu estou com 40 anos e Scott [Frank] me diz, 'Ei, o que você acha disso? Você quer voltar?", disse a estrela vencedora do Globo de Ouro, SAG Awards e Critics' Choice Awards por seu papel na produção da Netflix.

Na realidade, Anya até pensou sobre o futuro de sua personagem. "Eu espero que ela comece a fazer coisas para seu próprio prazer. Eu gostaria que Beth buscasse Benny e passasse um tempo com ele na Rússia, só os dois sendo intelectuais esnobes juntos, e eu espero que ela tenha uma fase Bowie".