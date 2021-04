Boninho confirma prova da comida com olho de cabra em 'No Limite'

A atração, que estreia no dia 11 de maio, teve seus participantes ex-BBBs anunciados nesta semana.

São eles Arcrebiano, do "BBB21", Angélica, do "BBB15", Ariadna, do "BBB11", Gui Napolitano, do "BBB20", Carol Peixinho e Elana, do "BBB19", Lucas Chumbo, do "BBB20", Gleici, Jéssica, Kaysar, Viegas, Mahmoud e Paula Amorim, do "BBB18", Iris Stefanelli, do "BBB7", Marcelo Zulu, do "BBB4", e André, do "BBB13".