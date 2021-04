BBB21: Arthur admite que sentiu ciúmes de Carla com Fiuk

Arthur Picoli deu entrevista à Ana Maria Braga, no Mais Você, nesta quarta-feira, 27, após sua eliminação do BBB21. Ao falar sobre o romance com Carla Diaz, Arthur admitiu que teve ciúmes da atriz com Fiuk.

"Com certeza, foi sim. E uma mistura com o jogo e uma falta de comunicação de nossa parte", contou. "Depois eu fiquei sabendo que as horas que eu chegava e eles paravam de falar era porque ela estava tentando me ajudar em relação aos conflitos com ele. Que foi uma das coisas que me levou a tentar me reconciliar com Fiuk, o pedido da Carla, mesmo após sua saída".

"Durante a festa eu ficava com ciúmes mesmo. Era o cara que votava em mim, colocou meu amigo no paredão. E eu ficava tendo meu ciúmes de adolescente, aquela bobeira que me deixava me 'roendo' por dentro".