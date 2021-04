Arthur sobre relação com Carla no BBB21: "Poderia ter dado o meu melhor"

Arthur Picoli, eliminado do BBB21, nessa terça-feira, 26, deu entrevista ao Mais Você, com Ana Maria Braga. Na conversa, Arthur falou sobre suas atitudes com Carla Diaz dentro da casa.

"Confesso que não era minha ideia entrar no programa para me relacionar, estava solteiro há bastante tempo. Fui pego de supresa também e foi muito bom", iniciou ele.

Após ver cenas em que vira o rosto quando Carla tenta beijá-lo, Ana pergunta: "Você não estava curtindo ficar com ela?"

"Todas as situações que aconteceram, ela brinca e me chama de chato e eu sacaneio ela falando do bigode porque eu tinha demorado muito para arruma-lo. Isso foi depois de uma discussão minha com o Gil e com a Sarah, então eu estava meio pilhado. E a parte do bafo de rabada eu falo de mim. Isso me incomoda. Aqui fora estou acostumado a ter um chiclete uma bala".

"E o nosso relacionamento, estava falando hoje mais cedo com minha mãe, acho que aqui fora a gente ia se dar muito bem pelo fato de levar as coisas na brincadeira. Às vezes um faz uma birrinha, uma pirraça, aí o outro ia atrás. Assim como eu fui também. Eu sou romântico sim, que manda flores, toca um violãozinho. Talvez ali eu não tenha mostrado minha melhor versão. Foi zero maldade, minha consciência está bem tranquila. Poderia sim ter dado o meu melhor com a Carla, porque ela é uma pessoa incrível e merece tudo de bom", admitiu.