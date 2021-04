Dulce Maria fez treino com armas e topou cortar cabelo para série 'Falsa Identidad'

Divulgação Telemundo/Ari Prensa

Atuação x Palcos

Dulce também deixou claro que pretende lançar músicas neste ano, assim como fez no ano passado; e que por conta da pandemia da Covid-19 e da filha recém-nascida, uma sonhada turnê ficará para o futuro.

"A carreira de cantora é linda e nos permite estar perto das pessoas e ser você mesma. O que mais me encanta é estar com as pessoas", explicou a estrela. "Mas agora com minha bebê e a pandemia, acho que seria um pouco melhor para eu fazer projetos de atuação".

"Seria mais seguro, mais viável fazer projetos curtos de atuação. Ainda não há vacina aqui [no México] e por isso precisamos nos cuidar. Não vou poder fazer turnê ainda, mas a música é algo que sou apaixonada e me aproxima de vocês".