BBB21: Lumena surpreende ao exibir fios naturais antes de trocar megahair

Lumena Aleluia, uma das polêmicas participantes do icônico BBB21, surpreendeu os fãs nas redes sociais! O motivo? Na segunda-feira, 26, Lumena apareceu bastante diferente com os cabelos curtinhos e naturais no Instagram.

A psicóloga exibiu longas madeixas cacheadas dentro do reality show e, até então, não havia alterado os fios depois de sua eliminação.

No clique postado pela profissional Jamile Zeidan, a ex-BBB surge com o cabelo natural e bem curtinho. "Hoje a @lumena.aleluia me autorizou a mudar o visual. Colocamos 500gr de cabelo cacho 2 no método do entrelaçado!!! Agora sim também vai jogar seu cabelo para todos os lados", mandou a cabeleireira na rede social.