Iara Riça, dubladora de Arlequina, morre aos 56 anos

Recentemente, o mundo da dublagem teve uma outra perda. A dubladora Ana Lucia Menezes faleceu no último dia 20, aos 45 anos, por complicações de um AVC.

A atriz pernambucana era conhecida por seus trabalhos em grandes séries e desenhos como Peppa Pig (Suzy), iCarly (Sam Puckett) e Rebelde (Lupita). Já no cinema, ela dublou Alice no live-action Alice no País das Maravilhas, Sophie, personagem de Amanda Seyfried em Mamma Mia! e também trabalhou em A Viagem de Chihiro dando vida à protagonista.