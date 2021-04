Sarah Andrade vai ajudar vítimas da Covid-19 após falas polêmicas no BBB21

Sarah Andrade quer dar a volta por cima? Tudo indica que sim! Segundo Leo Dias, do jornal Metrópoles, Sarah vai ajudar as vítimas da Covid-19 após falas polêmicas no BBB21.

Como os espectadores sabem, a consultora de marketing chegou a ser a favorita ao grande prêmio desta edição. Mas devido aos seus comentários controversos, sobre Bolsonaro e as vítimas da pandemia, a musa acabou sendo eliminada.

Agora, segundo o colunista, ela lidera uma ação de apoio a ONGs que atendem vítimas de Covid- 19 e pessoas em situação de vulnerabilidade social.