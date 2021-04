Justin Bieber é acusado de apropriação cultural por usar dreadlocks

Os ouvintes do álbum se esforçaram para conectar a mensagem do líder dos direitos civis às letras das outras canções, particularmente a canção 2 Much, que é sobre seu amor por Hailey Bieber.

No entanto, a filha de King, Bernice A. King, disse que apoia a mensagem de solidariedade de Bieber, escrevendo no Twitter, no mês passado: "Cada um de nós, incluindo artistas e apresentadores, pode fazer algo. Obrigada @JustinBieber, por seu apoio em homenagem a #Justiça, do trabalho do @TheKingCenter e da nossa campanha #BeLove, que faz parte do nosso movimento global pela Justiça #MLK #FimDoRacismo".