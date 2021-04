Recomendado para você : House of Dragon, spin-off de Game of Thrones, inicia produção

Os fãs de Game of Thrones já podem comemorar! Nessa segunda-feira, 26, acaba de ser confirmado que o spin-off da série, House of Dragon, já iniciou suas gravações.

A produção que se passa 300 anos antes dos acontecimentos de GoT, segue os antepassados de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Em foto do elenco fazendo uma leitura com distanciamento social, a conta oficial do Twitter da série escreveu: "O fogo irá reinar. A série original da HBO #HouseoftheDragon está oficialmente em produção. Chegando em breve na @HBOMax em 2022".

E para animar ainda mais os fãs, a conta do Twitter também compartilhou detalhes sobre o elenco de House of the Dragon. O primeiro, e o nome mais notável do elenco, é o ex-astro de Dr. Who e The Crown, Matt Smith, que interpretará o Príncipe Daemon Targaryen. Completando a Casa Targaryen está a atriz Emma D'Arcy como a Princesa Rhaenyra Targaryen e o Paddy Considine como o Rei Viserys. Já Steve Toussaint, interpretará um personagem chamado The Sea Snake.