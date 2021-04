Recomendado para você : Adele é vista pela primeira vez em meses em festa pós-Oscar

Adele, que costuma fazer raras aparições, foi vista em festa pós-Oscar com Daniel Kaluuya, nesse doningo, 25. Em fotos, Adele surge ao lado de amigos como a atriz Amber Chardae Robinson.

Amber compartilhou uma selfie com a estrela, que estava com look verde da Lapointe. Seu visual completo foi visto com mais detalhes, após uma pessoa trabalhando na festa postar vídeo da cantora cantando com amigos o hit "I'm Real", de Jennifer Lopez e Ja Rule.

A conta no Instagram "Curly Bartender" escreveu na legenda do vídeo: "Para todos os fãs de Adele que têm sido tão legais, aqui vai um vídeo de quando nós fomos do after-party do Oscar para o after do after".