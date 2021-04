Recomendado para você : Kourtney Kardashian ganha viagem romântica de aniversário de Travis Barker

Travis Barker não quer saber de parar a celebração do aniversário de Kourtney Kardashian! E depois de quase uma semana de Kourtney completar 42 anos, Travis a presenteou com uma pequena viagem para um local misterioso, bem longe de Hollywood.

Em fotos postadas nas redes sociais do casal, os fãs puderam apreciar um pouco do que os apaixonados viveram nesses dias juntos, como lindas noites repletas de estrelas e uma casa temporária com vistas belíssimas. Amamos!

A rápida fuga acontece logo depois que o baterista do Blink-182 postou uma homenagem memorável à namorada pelo aniversário dela. "EU TE AMO PRA CARALH*! VOCÊ É UMA BÊNÇÃO PARA ESTE MUNDO... FELIZ ANIVERSÁRIO @kourtneykardash", escreveu ele.