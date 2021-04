Recomendado para você : Paulo Gustavo trata nova pneumonia bacteriana mas apresenta melhora

Paulo Gustavo, internado com Covid-19 desde o dia 13 de março, trata uma nova pneumonia bacteriana, mas mostra sinais de recuperação. Segundo boletim médico divulgado pela equipe do ator, nessa segunda-feira, 26, Paulo apresentou melhora na função pulmonar.

"Internado desde 13 de março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Paulo Gustavo continua no Serviço de Terapia Intensiva e ainda encontra-se em situação grave, em uso de ventilação mecânica e ECMO", diz o boletim.

"Após algumas intervenções cirúrgicas e broncoscópicas, além de mudanças na conduta clínica, ele tem apresentado sinais de recuperação".