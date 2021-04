Recomendado para você : Viih Tube posta vídeo tomando banho no Instagram

Viih Tube, que revelou ter exagerado no jogo no BBB21, está curtindo seus dias fora da casa. Após a polêmica de seus hábitos de higiene no reality, Viih postou vídeo tomando banho nos Stories nessa segunda-feira, 26.

Nas imagens, ela surge abrindo o box, ligando o chuveiro e com uma toalha em volta do corpo e outra na cabeça. "Aonde nós chegou valeu a pena esperar", diz o verso da múscia ao fundo de MC Menor MR com MC Dede.

Além disso, na mesma noite, o namorado da influencer, Bruno Magri, mostrou que eles dormiram grudadinhos. "Boa noite com muito amor", escreveu ele.