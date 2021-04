De bebida com ouro a sessão de lipo: a sacola de brindes do Oscar 2021

A cerimônia do Oscar deu o que falar entre os telespectadores deste ano. O Oscar 2021 teve algumas mudanças, como o anúncio das categorias e a falta da orquestra nos discursos; mas uma tradição seguiu intacta: a entrega da sacola de brindes aos indicados!

Todos anos, a Distinctive Assets, empresa especializada em marketing estratégico de produtos e celebridades, prepara uma sacola de brindes aos 25 indicados às três principais categorias: Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Direção.

Independente se ganham ou não, todos os nomeados levam os presentes pra casa. E neste ano, a sacola está avaliada em nada menos que US$ 205 mil, ou seja, R$ 5,1 milhões.

"Queríamos que as sacolas parecessem ter um propósito maior do que apenas ‘Aqui está uma sacola cheia de coisas grátis'", disse Lash Fary, fundador da Distinctive Assets. "Desta maneira, todas as sacolas deste ano são feitas com itens de empresas de propriedade de mulheres, negros, pessoas portadoras de deficiências ou outra causa de impacto social".