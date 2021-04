Gusttavo Lima surge de mãos dadas com mulher e fãs cogitam volta com Andressa

Gusttavo Lima levantou rumores de reconciliação com a ex-esposa Andressa Suita nesse domingo, 25. Após postar foto de mãos dadas com uma mulher, fãs cogitam que a noite romântica tenha sido com Andressa.

No post, o sertanejo está deitado na cama e mostra as mãos entrelaçadas sobre o lençol. Os detetives da internet logo procuraram detalhes no Instagram de Andressa e acharam que as unhas da modelo eram muito parecidas com as mostradas no post.

Além desse suposto indício, o cantor surgiu com uma aliança suspeita durante live, nesse sábado, 24, levando muitos a pensarem que ele tinha voltado com a ex.