Nego do Borel elogia Gui Araújo, suposto affair de Duda Reis

Gui Araújo está na mira dos holofotes! O motivo? Segundo Fábia Oliveira, do O Dia, Gui vive um affair com Duda Reis e os dois seguem em viagem romântica.

De acordo com a colunista, o modelo, de 33 anos, e a ruiva, de 19, estão curtindo as férias juntinhos em Fernando de Noronha. Os fãs, aliás, estão vendo imagens da musa nos registros feitos pelo ex de Anitta no Instagram.

E na noite de domingo, 25, Gui aproveitou para compartilhar uma foto da viagem na rede social... Mas não esperava receber um especifico comentário!