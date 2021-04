Oscar 2021 recebe críticas por não premiar Chadwick Boseman como Melhor Ator

Os momentos finais do Oscar 2021 deixaram muitos espectadores confusos e até chateados!

Rompendo com a tradição, a categoria de Melhor Filme foi anunciada antes de Melhor Atriz e Melhor Ator na noite de domingo, 25. E isso levou alguns admiradores e analistas a especular que os produtores da cerimônia estavam propositalmente salvando Melhor Ator como a última categoria, com a suposição de que Chadwick Boseman receberia uma vitória póstuma por seu papel em A Voz Suprema do Blues.

No entanto, não foi assim que a premiação acabou! Depois que Nomadland foi coroado com Melhor Filme e Frances McDormand recebeu o prêmio de Melhor Atriz por seu papel como Fern no mesmo filme, todos ficaram surpresos quando Anthony Hopkins levou Melhor Ator por seu personagem em Meu Pai.

Como o ator de 83 anos não estava presente, o apresentador Joaquin Phoenix, que faturou a categoria na edição passada pelo filme Coringa, encerrou abruptamente a cerimônia.