Fãs se revoltam após Naya Rivera ficar de fora do In Memoriam do Oscar

Um momento em especial do Oscar 2021 causou polêmica na internet. Após o In Memoriam ir ao ar, fãs sentiram falta da presença de alguns astros como Naya Rivera.

"Naya Rivera foi deixada de fora do In Memoriam pela Academia também. Naya merece mais, e nós lembraremos dela para sempre", disse um internauta.

Outro telespectador tambem notou que Jessica Walter, de Arrested Development não foi lembrada no tributo. "Jessica Walter foi omitida do In memoriam no Oscar. Estou revoltado".

Além das estrelas, Adam Schlesinger também não foi homenageado. Ele foi indicado na categoria de Melhor Trilha Sonora por That Thing You Do!, em 1997. "Eu sei que todos os anos algumas pessoas ficam de fora do In Memoriam, mas não incluir Adam Shlesinger é uma grande falta", disse ele.

Enquanto Adam e Jessica foram incluídos no In Memoriam no site do Oscar, Naya ficou de fora, até o fechamento dessa matéria.