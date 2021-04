Anthony Hopkins homenageia Chadwick Boseman em agradecimento do Oscar 2021

Anthony Hopkins ficou surpreso ao saber que faturou a estatueta de Melhor Ator durante o Oscar 2021. E a Internet foi à loucura, já que muitos achavam que o ator falecido, Chadwick Boseman, levaria o prêmio por seu papel em A Voz Suprema do Blues.

"Aos 83 anos de idade, não esperava receber este prêmio", afirmou o lendário ator, em vídeo postado no Instagram. "Eu realmente não sabia. Estou muito grato à Academia e obrigado".

Em seguida, Hopkins reconheceu o talento do eterno astro de Hollywood, com quem estava disputando o prêmio. "Quero prestar homenagem a Chadwick Boseman, que tirado de nós muito cedo. Eu realmente não esperava isso, então me sinto muito privilegiado e honrado. Obrigado", finalizou o vencedor.

O grande ator, que ganhou por seu papel no filme Meu Pai, gravou seu discurso de aceitação no País de Gales, já que não pôde comparecer às festividades pessoalmente.