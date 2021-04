Recomendado para você : Por que relação de Kourtney Kardashian com Travis deixa Scott desconfortável

Scott Disick, que se machuca ao ver Kourtney Kardashian com outros caras, parece não ter reagido bem ao novo namoro da ex com Travis Barker. Segundo fontes do E! News, Scott se sente "desconfortável" agora que Kourt e Travis estão sérios.

"Scott se distanciou de Kourtney recentemente", disse uma fonte próxima da estrela exclusivamente ao E! News. "Claro que eles ainda são cordiais quando se trata dos filhos, mas eles não estão saindo tanto ou fazendo coisas em família. A comunicação se tornou estritamente sobre as crianças".

Apesar de ainda continuar filmando com as Kardashians na Califórnia, Scott tem passado mais tempo em Miami. E mesmo namorando Amelia Hamlin, a estrela de reality não consegue ignorar a química e as notícias em torno de Kourt e Travis.

"É desconfortável para Scott ver Kourtney em um relacionamento sério, mas ele sabia que esse dia chegaria. Ele está feliz por ela estar feliz, mas tem sido definitivamente difícil. Ele não gosta de tocar no assunto e é uma conversa estranha para ele. Em um ponto, a família estava encorajando Scott e Kourtney a tentar uma relação de novo e isso meio que abriu os olhos dele, que isso realmente nunca vai acontecer".