Arcrebiano e Gleici Damasceno: veja os participantes de No Limite

Dentre os nomes mais conhecidos estão Arcrebiano, que participou da atual temporada do Big Brother Brasil, Gleici Damasceno, vencedora da edição 18, Ariadna, do BBB11, Angélica, musa polêmica do BBB15, e Kaysar, também do BBB18.

Por enquanto, o programa ainda não tem data de estreia. Confira abaixo todos os escolhidos para a mais nova edição do No Limite!