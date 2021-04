Viih Tube fala sobre seu jogo no BBB21 após saída: "Passei do ponto"

Já em entrevista com Ana Clara, no Bate-Papo BBB, Viih falou sobre a final da prova do líder com Gilberto, onde ela admitiu a Tiago Leifert que errou de propósito.

"Errei de propósito. Olhei para ele e errei. Por dois motivos. Tinha alguma coisa entre a gente, não queria ter indicação ele ao Paredão. Realmente errei de propósito. Olhei pra ele, vi o olhinho dele me olhando: 'Vai, você consegue'", explicou.

"Olhei pra ele com uma cara de: 'Você merece ser Líder, você voltou do Paredão'. Eu sei que muita gente vai ver como um jogo. Eu olhei, mas não foi com a intenção de não me vote no Paredão".