Chloé Zhao é 2ª mulher a vencer Oscar de Melhor Direção

"Tenho pensado muito ultimamente em como continuar quando as coisas ficam difíceis, e acho que isso remonta a algo que aprendi quando era criança. Quando eu estava crescendo na China, meu pai e eu jogávamos esse jogo. Memorizávamos poemas e textos clássicos chineses e os recitávamos juntos. E havia um de que me lembro, é chamado 'Os Clássicos dos Três Personagens'. E a primeira frase diz... 'Pessoas no nascimento são inerentemente boas.' E aquelas seis cartas tiveram um grande impacto em mim quando eu era criança. E eu ainda acredito realmente nelas hoje", continuou a diretora.