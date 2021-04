Viola Davis homenageia Chadwick Boseman no tapete vermelho do Oscar 2021

Chadwick Boseman era um artista!

Nesse domingo, 25 de abril, Viola Davis fez uma homenagem para o seu colega de elenco falecido de A Voz Suprema do Blues, que morreu em agosto de 2020 aos 43 anos após uma batalha contra um câncer de cólon, durante um papo com o E! no Oscar 2021. De acordo com Viola, que foi indicada para Melhor Atriz Principal por sua atuação como Ma Rainey, Chadwick era talentoso demais.

Na verdade, a atriz disse que "faz sentido" que o astro tenha recebido tantos elogios por sua performance no longa. "É como eu disse antes, ele era a autenticidade usando esteroides", disse ela. "Você sabe, às vezes, as pessoas dão reconhecimento para quem é legal somente na frente das câmeras, mas esse não era o caso".