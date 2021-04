Chloé Zhao trouxe estrelas de Nomadland como suas convidadas no Oscar 2021

Chloé Zhao e Joshua James Richards estão reconhecendo as mulheres que estrelaram o filme indicado ao Oscar, Nomadland!

A diretora trouxe Linda May e Swankie como suas convidadas para o Academy Awards. As duas tiveram um papel essencial ao escrever o roteiro do longa, por isso, Chloé colocou elas no filme.

O grupo de quatro parou para falar com Giuliana Rancic, do E! News, com Linda May descrevendo como "surreal" estar no tapete vermeho do Oscar. Ela afirmou: "Nunca foi algo que eu achei que ia acontecer comigo".

Swankie adicionou: "Exatamente!".

"E eu não sou uma atriz", Swankie continuou. "Não é a minha atuação que valeu um Oscar, é meu estilo de vida nômade".

Chloé adicionou que a vida de Swankie e Linda a inspirou durante a gravação do longa, revelando que algumas cenas foram "espontâneas".