Oscar 2021: Emerald Fennell ouviu Britney Spears enquanto escrevia roteiro de Bela Vingança

Fennell é a primeira mulher britânica a ser nomeada para a categoria de Melhor Diretor no Oscar e ela também é uma das produtoras do longa (por isso concorre na categoria de Melhor Filme), assim como em Melhor Roteiro Original. Fréderic Thoraval também concorre com Melhor Edição e Carey Mulligan foi indicada para Melhor Atriz por sua performance como Cassie.