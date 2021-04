Alan Kim, astro de Minari, encanta a todos no tapete vermelho do Oscar 2021

Matt Petit/A.M.P.A.S. via Getty Images

A produtora de Minari, Christina Oh, que percorreu o tapete vermelho com Alan, compartilhou como foi significativo para o filme ser reconhecido e celebrado este ano.

"Honestamente, ouvir histórias como essa são as mais comoventes para mim, e isso me deixa muito orgulhosa de estar envolvida neste filme," ela expressou. "Isso reflete minha própria infância com minha avó morando conosco e passando muito tempo com ela".

Como ela explicou: "É a razão pela qual contamos essas histórias."

"No início, nós decidimos fazer um filme porque é tão comovente e o roteiro de Isaac era tão bonito", ela revelou. "Mas depois de ouvir as histórias de pessoas como você e como você se conecta a elas, foi uma experiência incrível. Estou muito, muito grata a você por assistir ao filme".