Oscar 2021: Steven Yeun fala sobre como Minari o ajudou a "re-examinar" sua infância

Independentemente de Steven Yeun sair do Oscar 2021 com um troféu ou não, o ator se sente muito grato de ter estrelado o filme de Lee Isaac Chung, Minari.

No tapete vermelho do Oscar, o astro disse para Giuliana Rancic que estrelar o longa indicado para a categoria de Melhor Filme fez ele ter uma nova perspectiva sobre sua infância. Ele afirmou: "Quando você tem seus próprios filhos, eu acho que isso te ajuda a re-examinar todas as coisas que você acha que lembra [da sua infância] e foi muito bom ver a geração dos meus pais através de uma visão mais clara".

Ele adiciona que a mãe dele "sempre" o apoiou em sua carreira, adicionando que ela voou para Los Angeles para cuidar dos filhos dele enquanto ele e sua esposa comparecem no evento. "Estamos muito gratos de termos os nossos pais aqui conosco", adicionou ele.

No fim, ele até mandou um recado para a mãe: "Oi mãe, eu te amo!".