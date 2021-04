Elenco de Queer Eye faz surpresa para Karamo Brown no tapete vermelho do Oscar 2021

Antes das estrelas chegarem no tapete vermelho do Oscar 2021 neste domingo, 25, Karamo Brown, do E!, começou a noite bem!

O elenco de Queer Eye apareceu de surpresa virtualmente para ele, que deu um tempo nas gravações da nova temporada em Austin, Texas, para apresentar o tapete vermelho ao vivo do E!.

Antoni Porowski, Bobby Berk, Jonathan Van Ness e Tan France apareceram através do Zoom, mas somente JVN estava vestido para a ocasião com um look rosa. Antoni estava com uma "camiseta chique e fashion", Bobby estava "pronto para malhar" e Tan estava de pijama.

E apesar do momento ter sido bem fofo, os colegas de elenco também mandaram um recado.

"Não perca o seu voo da volta", disse Antoni. "Porque ainda estamos filmando. Estamos esperando por você. Não podemos fazer isso sem você".