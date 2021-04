Tatá Werneck fala sobre estado de Paulo Gustavo: "Melhorando muito"

Tatá Werneck atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo, internado com Covid-19 desde o dia 13 de março. Em conversa com os fãs no Instagram, Tatá disse que Paulo teve uma evolução em seu quadro de saúde.

"Paulo está melhorando muito, graças a Deus, graças a Jesus amado, obrigada Senhor. E aos médicos obviamente. Obrigada pelas orações, elas estão realmente chegando até ele", disse a atriz.

O último boletim médico divulgado no dia 19 de abril dizia que o ator "segue em terapia intensiva e permanece em situação grave, mas apresentando melhora".