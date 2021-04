No Limite: colunista revela quem são os ex-BBBs escolhidos

A nova edição do reality show No Limite terá ex-BBBs e segundo Boninho, os escolhidos seriam revelados em abril. No entanto, o colunista do Metrópoles, Leo Dias, adiantou neste sábado, 24, os nomes dos supostos participantes que enfrentaram os desafios de sobrevivência.

Além de Arcrebiano, que vimos recentemente no BBB21, Gleici Damasceno, Paula Amorim, Kaysar Dadour, Lucas Chumbo, Viegas, André Martinelli, Marcelo Zulu e Angélica Ramos também estão confirmados, afirma o veículo.