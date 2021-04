Como Zayn Malik celebrou o 26º aniversário de Gigi Hadid

No ano passado, Gigi comemorou seus 25 anos na fazenda de sua família na Pensilvânia com Zayn e o resto de sua família. Na época, ela ainda não havia anunciado sua gravidez.

"O dia mais doce para comemorar meu 25º aniversário com minha família em quarentena, que o tornou tão especial para mim, junto com todo o amor que senti em todo o mundo", escreveu ela no Instagram, na época. "Obrigada a todos pelas mensagens de aniversário, carreguei vocês comigo ontem!!".