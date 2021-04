Selena Gomez radicaliza no visual e surge loiríssima

"Fazemos a coloração da Selena há mais de uma década. Ela normalmente o mantém bastante natural, mas desta vez ela fez uma grande mudança", disseram suas cabeleireiras e coloristas, Nikki Lee e Riawna Capri, do salão Nine Zero One, ao E! News. "Este loiro é único para ela, pois tínhamos que ter certeza de que havia um equilíbrio igual dos tons frios e quentes para seu tom de pele. É um look mais ousado e perfeito para o verão. Felizmente Selena não terá problemas em ajustar a maquiagem para esse novo visual porque ela é a Rainha da Rare Beauty!"

"Todo o processo exigiu 200 folhas, várias tigelas de descolorante e oito horas de magia para o cabelo! Definitivamente, valeu a pena! O cabelo dela está incrível!"