Kourtney Kardashian e Travis Barker curtem festa junto com Megan Fox e Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly e Megan Fox curtiram uma noite especial com Travis Barker e Kourtney Kardashian!

Antes de MGK fazer 31 anos no dia 22 de abril, ele fez uma festa com a atriz de 34 anos e seus amigos - incluindo o baterista do blink-182 e a estrela de Keeping Up with the Kardashians. DubXX, KBeaZy, Iann Dior, Tyla Yaweh, Yungblud e Jesse Jo Stark também estavam no local.

Para a festa, que aconteceu no restaurante Delilah, em Los Angeles, no dia 21 de abril, MGK usou um blusão e jeans branco enquanto Megan estava com um top preto e calça da mesma cor. Dentro do local, o casal - que foi visto em clima de romance várias vezes - posou par uma foto com Travis e Kourtney.

"Eu vou crescer no próximo verão...", disse o cantor na legenda de um post com várias fotos da comemoração. "Sinceramente, o aniversariante". Megan também homenageou o seu amado nas redes sociais dizendo: "Feliz aniversário meu anjo loiro".