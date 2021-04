Diretoras fazem história no Oscar 2021 antes mesmo da cerimônia

Taylor Jewell/Invision/AP/Shutterstock

Além de Zhao e Fennel, mais artistas também fizeram história com suas indicações.

Steve Ywun, estrela de Minari, é o primeiro asiático americano a ser indicado na categoria de Melhor Ator. Além dele, Riz Ahmed, de O Som do Silêncio, é o primeiro ator muçulmano a ser indicado como Melhor Ator. Em 2017, Ahmed, astro britânico de 38 anos de ascendência paquistanesa, tornou-se o primeiro ator sul-asiático e o primeiro ator muçulmano a ganhar um Emmy como Melhor Ator em Minissérie por seu papel em The Night Of.

