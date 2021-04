Gabriela Pugliesi engata novo romance 2 meses após separação, diz colunista

Gabriela Pugliesi tem um novo amor? Segundo Leo Dias, do Metrópoles, Pugliesi já fez a fila andar após o fim do casamento com Erasmo Viana.

De acordo com o colunista, a musa fitness já tem um novo amor em sua vida e o nome dele é Túlio Dek, ex-namorado de Cleo Pires.

O escolhido fazia carreira no mercado musical, trabalhando em projetos com Xamã e Marisa Monte. Atualmente, ele trabalha como artista plástico.