Palácio divulga foto inédita de Príncipe Louis para celebrar seus 3 anos

Aaron Chown/Press Association via AP Images

Príncipe Louis, o filho mais novo de Kate Middleton e Príncipe William, cresceu e já está frequentando a escola. Para celebrar seus 3 anos, nesta sexta-feira, 23, o Palácio de Buckingham divulgou uma foto inédita de Louis em seu primeiro dia de aula.

No clique, Louis está sorrindo e sentado em sua bicicleta e usa um suéter azul marinho com camisa listrada, short azul e tênis.

A foto foi tirada por sua mãe, Kate no Palácio de Kensington nessa quarta-feira, 21, logo após ele sair para seu primeiro dia de aula na Willcocks Nursery School, em Londres.

A irmã de Louis, princesa Charlotte, de 5 anos, frequentou a escola no início de 2018. No outono de 2019, ela se juntou a Príncipe George na Thomas's Battersea, uma escola preparatória em Londres. Anteriormente, o filho mais velho do duque e da duquesa de Cambridge frequentou a Westacre Montessori School, em Norfolk, Inglaterra.

Tanto George como Charlotte começaram na escola maternal mais cedo, aos 2 anos. No ano passado, Kate, que fotografa a família para retratos oficiais com frequência, e William acompanharam os filhos nas aulas em casa na segunda casa da família, em Norfolk, Amner Hall, em meio à pandemia do coronavírus.

Recentemente, os Cambridges voltaram à Londres e os dois filhos mais velhos do casal retomaram as aulas na escola em março após as medidas de lockdown serem suspensas.