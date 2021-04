Recomendado para você : Neymar realiza sonho de Davi Lucca ao pedir vídeo para Rafael Nadal

Neymar Jr. é um dos maiores nomes do futebol e, além disso, sabe como agradar o filho, Davi Lucca. Nesta sexta-feira, 23, Neymar Jr. mostrou um vídeo de Davi pra lá de emocionado após receber uma mensagem de seu ídolo, Rafael Nadal.

Como os fãs sabem, Carol Dantas, mãe do pequeno de 9 anos, se mudou para a Espanha com o marido, Vinicius Martinez, e o segundo herdeiro, Valentin, de um ano, para que o primogênito pudesse ficar mais perto do pai.

Fã assumido de tênis, o menino foi com o padrasto prestigiar a estreia de Nadal no ATP 500 de Barcelona. No Instagram, Vinicius mostra um vídeo em que pega o enteado no colo para que ele pudesse ver o atleta.