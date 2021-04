Recomendado para você : Caitlyn Jenner anuncia candidatura para governo da Califórnia

Caitlyn Jenner, que se pronunciou sobre fim de Keeping Up With the Kardashians, quer entrar para política. Nesta sexta-feira, 23, Caitlyn anunciou sua candidatura para o governo da Califórnia.

Através de seu Instagram, a estrela de 71 anos revelou que entrou com a documentação para se eleger. "A Califórnia tem sido minha casa por 50 anos. Eu vim aqui porque eu sabia que alguém, independentemente de sua formação ou posição na vida, poderia transformar seus sonhos em realidade. Mas na última década, nós temos visto o reflexo do estado dourado reduzido por um partido que coloca a política acima do progresso e interesses especiais acima do povo. Sacramento precisa de uma líder honesta com uma visão clara".

A notícia surge em meio à pressão de mais de um ano dos republicanos e outros ativistas conservadores por uma eleição revogatória para substituir o governador democrata Gavin Newsom. Organizadores reuniram mais de 2 milhões de assinaturas de eleitores em petições antes do prazo final de 29 de abril para cumprir um limite de 1,4 milhão de assinaturas para qualificação para uma eleição revogatória, de acordo com a afiliada da NBC de Sacramento, KCRA.