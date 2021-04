Recomendado para você : Scott Disick declara seu amor por Kourtney Kardashian e a questiona sobre o futuro

Scott Disick decidiu abrir seu coração! Em episódio da última temporada de Keeping Up With the Kardashians, Scott declarou seu amor por Kourtney Kardashian e pediu informações sobre o futuro deles juntos.

Essa conversa surgiu depois que o empresário sentiu que a mãe de seus três filhos estava flertando com o salva-vidas da casa de férias.

Embora a musa tenha garantido que não tinha nenhum interesse no salva-vidas, Scott se abriu sobre suas inseguranças em relação à vida pessoal de sua ex- companheira.

Depois de revelar que "dói" ver Kourtney com outra pessoa, ele expressou que estava infeliz com o relacionamento deles, mais precisamente de estar em um "estado de limbo completo".

"Estou bem com você, eu acho, fazendo o que quiser se puder apenas tomar a decisão final sobre isso. Você e eu nunca vamos tentar ser uma família de novo", disse ele a estrela. "Então, eu poderia seguir em frente e lidar com você estando com outras pessoas".