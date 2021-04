Recomendado para você : João sobre racismo no BBB21: "Feliz de não deixar passar batido"

João Luiz, eliminado do BBB21 nessa quinta-feira, 22, deu entrevista à Ana Clara no Bate-Papo BBB. Na conversa, João relembrou episódio de racismo que sofreu na casa após comentário de Rodolffo e disse que ficou feliz por ter se posicionado.

"É muito forte, de verdade ver isso. Isso me faz pensar em muita coisa que eu já vivi em toda minha vida. Não é novidade para mim ouvir isso, infelizmente. As pessoas que se identificam comigo, têm características físicas parecidas, a gente tá cansado de ouvir isso, sabe? A gente escuta isso sempre, todo dia", desabafou.

"Eu talvez tenha me enganado de pensar, 'Aqui eu não vou viver isso, não'. No momento que aquilo aconteceu comigo eu travei, que é a hora que ele faz a piada, que eu falo, 'Não, é diferente'. E aí eu vou desabafar com a Camilla", relembrou.