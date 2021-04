Recomendado para você : Visita de Príncipe Harry "quebrou gelo" entre membros afastados da família

Na última semana Príncipe Harry retornou ao Reino Unido pela primeira vez, para o funeral de Príncipe Philip, desde que ele e Meghan Markle se afastaram de seus cargos seniores na realeza. E a visita teria "quebrado o gelo" entre Harry e os membros da família, segundo fontes de revista.

De acordo com o repórter Omid Scobie, em matéria para a Harper's Bazaar, o Duque de Sussex se assegurou de deixar o drama de lado e focar no período com sua avó e primos.

"Essa viagem foi para honar a vida de seu avô e apoiar sua avó e parentes", disse uma fonte próxima a Harry à revista. "Foi um período muito focado na família".

E apesar da fonte revelar que "as questões pendentes não foram tratadas em grande extensão" com Príncipe Charles ou Príncipe William, o funeral de Príncipe Philip "quebrou o gelo para futuras conversas".